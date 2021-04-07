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Неймар отримав дискваліфікацію у чемпіонаті Франції

Вчора 23:39 274 0
Бразилець був вилучений у матчі проти Лілля
Неймар отримав дискваліфікацію у чемпіонаті Франції
#ПСЖ, #Неймар

Джерело - isport.ua.

За неспортивну поведінку у матчі 31-го туру чемпіонату Франції проти Лілля (0:1) нападник ПСЖ Неймар отримав дискваліфікацію.

Про це повідомляє RMC Sport.

Керівництво ліги прийняло рішення відсторонити бразильця на три матчі. Таким чином, Неймар пропустить поєдинки проти Страсбурга, Сент-Етьєна і Меца.

Варто зазначити, що захисник Лілля Тіагу Джало, який також був вилучений у грі з ПСЖ, пропустить два матчі чемпіонату Франції. 

Раніше повідомлялося, що Неймар узгодив контракт з ПСЖ.

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