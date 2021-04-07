Ювентус і Мілан можуть обмінятися футболістами

Джерело - isport.ua.
Ювентус і Мілан в літнє трансферне вікно можуть зробити обмін футболістами.
Про це повідомляє Goal.com.
Россонері готові відправити до табору туринського клубу захисника Алессіо Романьйолі, а в зворотному напрямку відправиться нападник старої сеньйори Федеріко Бернардескі.
Відзначається, що у гравців закінчуються контракти зі своїми клубами у 2022 році, і на цей час домовитися про їх продовження не вдається.
Федеріко Бернардескі приєднався до Ювентуса у 2017 році, перейшовши з Фіорентини за 30 мільйонів євро. У нинішньому сезоні він відіграв 24 матчі в Серії А, відзначившись двома результативними передачами.
Романьолі став гравцем Мілана в 2015 році, перебравшись з Роми за 25 мільйонів євро. У сезоні-2020/21 він зіграв в 20 матчах чемпіонату Італії, забив один гол і віддавши один асист.
Раніше, Ювентус поставив ультиматум Пірло.