Палкін: Більшість своїх голів в УПЛ Мораес забив за Шахтар

Досягнення форвардом Жуніором Мораесом позначки в 100 голів у чемпіонатах України є серйозним для Шахтаря.

Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Вперше в історії чинний футболіст Шахтаря досяг позначки в 100 голів у чемпіонаті України. Це досить серйозне для нас досягнення. Жуніор потрапив до п'ятірки клубу разом з Ребровим, Шацьких, Селезньовим і Воробеєм. Але у Жуніора набагато кращий коефіцієнт результативності. І з цих 100 голів більшість він забив за Шахтар.

Хочу його привітати і побажати, щоб кількість голів, які він забиває за Шахтар, з кожною грою збільшувалася", - сказав Палкін.