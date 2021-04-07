У Динамо відреагували на прохання Шевченка перенести дату завершення сезону

Прохання головного тренера збірної України Андрія Шевченка завершити сезон УПЛ на тиждень раніше (не 16 травня, а 9 травня) викликало подив у тренерського штабу Динамо.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

"До офісу Динамо звернулося керівництво УПЛ і УАФ із пропозицією висловити свою думку щодо завершення чемпіонату на тиждень раніше, мотивуючи це проханням тренерського штабу національної збірної.

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Сьогодні під час опитування клубів київське Динамо дасть свій голос відносно цього рішення. Але цей голос — президентський, оскільки у тренерського штабу і головного тренера це рішення і прохання Шевченка викликали, м'яко кажучи, подив. Ламаються тренувальні плани і графіки, коригуються ігрові та відновлювальні цикли", — йдеться в повідомленні.