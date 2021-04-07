Ройс став найкращим бомбардиром Боруссії Д у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Нападник дортмундської Боруссії Марко Ройс вийшов на перше місце в списку бомбардирів клубу у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє УЄФА.
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Нападник відзначився голом у першому чвертьфіналі проти Манчестер Сіті (1:2). Тепер у його активі 18 м'ячів за роки виступів у ЛЧ.
Ройс випередив Роберта Левандовського, у якого 17 голів за дортмундський клуб.
⚫️🟡 All-time Champions League top scorers for Dortmund:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 6, 2021
⚽️1⃣8⃣ Marco Reus
⚽️1⃣7⃣ Robert Lewandowski
⚽️1⃣5⃣ Pierre-Emerick Aubameyang
⚽️1⃣2⃣ Erling Haaland
⚽️1⃣0⃣ Jan Koller#UCL pic.twitter.com/fiLqA81Ogz