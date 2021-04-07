Ройс став найкращим бомбардиром Боруссії Д у Лізі чемпіонів

Марко Ройс встановив клубний рекорд

Джерело - Чемпіон.

Нападник дортмундської Боруссії Марко Ройс вийшов на перше місце в списку бомбардирів клубу у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

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Нападник відзначився голом у першому чвертьфіналі проти Манчестер Сіті (1:2). Тепер у його активі 18 м'ячів за роки виступів у ЛЧ.

Ройс випередив Роберта Левандовського, у якого 17 голів за дортмундський клуб.