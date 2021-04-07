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Почеттіно виділив завдання ПСЖ у матчі проти Баварії

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Маурісіо Почеттіно прокоментував матч проти Баварії
Почеттіно виділив завдання ПСЖ у матчі проти Баварії
#ПСЖ, #Баварія

Джерело - sport.ua.

ПСЖ налаштовується здобути перемогу над Баварією у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно поділився очікуваннями від першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

"У матчах плей-оф не можна ні одну команду списувати з рахунків. Ми зіграємо з чемпіонами Європи та світу. Ми поважаємо їх, але віримо в свої сили. ПСЖ приїхав до Мюнхена за перемогою.

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Баварія - команда, яка дуже добре організована. Вони діють з високою лінією оборони, а футболісти атаки здатні виграти матч своїм індивідуальною майстерністю. Нам потрібно знайти правильний баланс, не перегоріти і зіграти обережно, не втрачаючи м'яч у небезпечних зонах.

Про Неймара і Мбаппе багато говорять, але в стартовий склад я включу 11 осіб, яким довірю виконання необхідної для перемоги роботи.

У минулому сезоні ми з Баварією грали в фіналі. Цього разу все інакше, на нас чекає протистояння з двох матчів. Справа не в помсті. На нас чекає виклик. Перемогти таку сильну команду, як Баварія, - це завжди виклик", - розповів Почеттіно.

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