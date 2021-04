Зінченко у запасі Манчестер Сіті на матч проти Боруссії Д

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті прийме Боруссії Дортмунд.

Стартові склади команд:

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Канселу – Родрі, Гюндоган – Марез, Сілва, Фоден – Де Брейне (к)

Борусія Д: Хітц – Морей, Джан, Аканджі, Хуммельс, Геррейру – Беллінгем, Дауд – Кнауфф, Ройс (к) – Голанд

Матч розпочнеться о 22:00.

Your City team to duel Dortmund! ⚔️



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Foden, Mahrez, De Bruyne (C)



SUBS | Steffen, Trafford, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia



🔷 #ManCity pic.twitter.com/x2ITGJURvv