Пірло відреагував на зустріч президента Ювентуса з Аллегрі

Джерело - football24.ua.
Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло знав про зустріч екснаставника туринців Массіміліано Аллегрі з президентом клубу Андреа Аньєллі.
Про це розповів сам італійський спеціаліст.
"Президент попередив мене, що ця зустріч відбудеться. Є речі, які не пов'язані з футболом. Між Аллегрі і Аньєллі зберігаються дружні стосунки.
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Якщо я повечеряю з Мальдіні, це не означає, що я стану тренером Мілана. Я кожного дня спілкуюся з Аньєллі. Ми розмовляємо про все. Він впевнений у мені, і це вселяє спокій", - розповів Пірло.
Раніше, Ювентус поставив ультиматум Пірло.