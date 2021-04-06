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Пірло відреагував на зустріч президента Ювентуса з Аллегрі

Сьогодні 20:16 348 0
Андреа Пірло прокоментував зустріч Аллегрі з Аньєллі.
Пірло відреагував на зустріч президента Ювентуса з Аллегрі
#Ювентус, #Пірло

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло знав про зустріч екснаставника туринців Массіміліано Аллегрі з президентом клубу Андреа Аньєллі.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Президент попередив мене, що ця зустріч відбудеться. Є речі, які не пов'язані з футболом. Між Аллегрі і Аньєллі зберігаються дружні стосунки.

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Якщо я повечеряю з Мальдіні, це не означає, що я стану тренером Мілана. Я кожного дня спілкуюся з Аньєллі. Ми розмовляємо про все. Він впевнений у мені, і це вселяє спокій",  - розповів Пірло.

Раніше, Ювентус поставив ультиматум Пірло.

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