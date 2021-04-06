Сьомін порівняв Лобановського з Сімеоне

Колишній наставник Динамо Юрій Сьомін оцінив роботу Валерія Лобановського та Костянтина Бєскова.

Про це розповів сам російський спеціаліст.

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"Бєсков був високоосвіченою людиною. Він любив театр, ходив на всі нові спектаклі, які були в Москві. Він як тренер... Якщо зараз порівняння зробити, наприклад: Лобановський – це Сімеоне, а Бєсков – це Гвардіола.

Бєсков найбільшу увагу приділяв мисленню гравця, його техніці. Валерій Васильович був йому на противагу. Для нього обсяг роботи був важливий. Костянтин Іванович любив молодих гравців, розвивав їх", – розповів Сьомін.