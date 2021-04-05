 Шевчук: Гельзін може в будь-який момент прибрати Калитвинцева | Футбол | Champion.com.ua
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Шевчук: Гельзін може в будь-який момент прибрати Калитвинцева

Вчора 23:42 528 0
В'ячеслав Шевчук прокоментував гру Десни з Олімпіком
Шевчук: Гельзін може в будь-який момент прибрати Калитвинцева
#Десна, #Олімпік, #УПЛ

Джерело - footballua.tv.

Колишній захисник збірної України В'ячеслав Шевчук оцінив перемогу Десни над Олімпіком у матчі 20 туру української Прем'єр-ліги.

Про це розповів сам футболіст.

"Чи може Гельзін прибрати Калитвинцева в один момент? Думаю, так, все можливо. Владислав Григорович емоційний, тому легко може прийняти рішення. Якщо говорити про гру, то в першому таймі у Олімпіка був відмінний момент, щоб забити.

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В інший час Десна була кращою, більше створювала моментів, після рахунку 2:0 вони сіли глибоко, випустили швидких гравців, перебудувалися в 4-2-3-1 і грали по рахунку, намагаючись використовувати простір. Гра була повністю під контролем Десни", - сказав Шевчук.

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