Динамо дотиснуло Олександрію у другому таймі матчу 20 туру УПЛ.

Про це розповів екснападник киян Віктор Леоненко.

"Я вважаю, що Олександрія отримала образливий, дурний пенальті. Найприкріше, що навіть якби Мірошниченко не чіпав м'яч, там нікого далі не було з гравців Динамо. Я вважаю, що це дурний збіг обставин. Була гра рукою, а яка вже різниця, звідки? Тут не можна Мірошниченка труїти або матюкати. Тут всі б зіграли так.

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У другому таймі Динамо повністю переграло Олександрію. Мені сподобалися вбігання, тому що всі вони були грамотно побудовані і практично всі проходили", - сказав Леоненко.