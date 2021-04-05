 Засуха: Давайте будемо платити арбітрам по 100 тисяч гривень з команди | Футбол | Champion.com.ua
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Засуха: Давайте будемо платити арбітрам по 100 тисяч гривень з команди

Сьогодні 14:55 651 0
Президент Колоса запропонував підвищити рівень українського арбітражу за рахунок більш високої оплати праці суддів.
Засуха: Давайте будемо платити арбітрам по 100 тисяч гривень з команди
#Колос, #Засуха

Джерело - Вацко Live.

Рівень українського арбітражу можна підвищити за рахунок підняття оплати праці суддівської бригади.

Про це заявив президент Колосу Андрій Засуха.

"Пропонував платити вдвічі більше суддівських внесків, щоб ніхто нікому ніколи нічого не пред'являв. Давайте будемо платити команді арбітрів за матч таку-то суму. 100 000 гривень з команди - це досить приємно для суддів", - заявив функціонер.

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"Якщо вони будуть судити 4 матчі в місяць, вони будуть заробляти хороші гроші. А коли арбітр зробить грубу помилку, його опустять в першу лігу, де він буде отримувати 5 000 гривень за матч. Він не захоче так ризикувати", - сказав Засуха.

Нагадаємо, Минай зіграв внічию з Колосом.

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