Рамос: Мені здається, що я нескоро завершу кар'єру

Капітан мадрдиського Реалу Серхіо Рамос думає про можливий п'ятий трофей Ліги чемпонів.

Іспанського захисника цитує AS.

"Я думаю про п'яту перемогу в Лізі чемпіонів, про чемпіонат світу, Олімпіади ... Я закінчу, коли прийде час. План в тому, щоб стати частиною історії кращого клубу світу, Реала", - заявив капітан мадридського клубу.

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"Сьогодні мені здається, що завершу кар'єру ще нескоро. Думаю, моє тіло добре справляється, тому що я дбаю про кожного його міліметрі. Я дійсно хочу змагатися і перемагати", - сказав Рамос.