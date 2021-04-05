Санчо може пропустити матч з Манчестер Сіті через травму

Англійський вінгер має відновитися до другого матчу

Джерело - The Athletic.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джейдон Санчо як і раніше відновлюється від травми, отриманої на початку березня.

Про це повідомляє The Athletic.

21-річний хавбек, ймовірно, не візьме участі у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті, який відбудеться завтра, 6 квітня. У неділю Санчо не тренувався.

При цьому до матчу з "містянами", запланованого на 14 квітня, гравець, швидше за все, встигне відновитися.

Нагадаємо, Гацеган розсудить Манчестер Сіті та Боруссію.