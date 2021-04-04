Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 квітня, у матчі 20 туру УПЛ полтавська Ворскла прийме донецький Шахтар.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Ворскла: Різник, Яворський, Чеснаков, Пердута, Якубу, Луізао, Пуцлін, Тілль, Кане, Степанюк, Кулач
Запасні: Ткаченко, Сапай, Альюн, Челядін, Скляр, Ребенок, Щербак
Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Кривцов, Сіпріано, Степаненко, Майкон, Марлос, Патрік, Соломон, Мораес
Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Антоніо, Судаков, Мудрик, Дентіньо, Фернандо, В'юнник
Поєдинок розпочнеться о 17:00