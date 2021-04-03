Моєс оцінив перспективи Вест Гема у ТОП-4 АПЛ

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс виділив шанси своєї команди щодо боротьби за місце у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам шотландський спеціаліст.

"Я був би радий сказати: "Уболівальники Вест Гема, вакцинуйтеся, готуйте паспорти, оскільки наступного сезону ми вирушаємо у подорож".

Актуально: Ярмоленко ще не готовий до повернення на футбольне поле

Але я не настільки дурний для таких заяв. Я мрію про це, хочу цього. Але, що я можу сказати... Я 11 років був в Евертоні, і лише одного разу за цей час ми закінчили чемпіонат у топ-4. У Вест Хемі я працюю 18 місяців і ми боремося за четвірку.

Чому б Вест Хему не говорити про єврокубки? У нього неймовірні традиції, але я вже багато разів говорив, що у клубі у багатьох речах потрібно домогтися прогресу", – розповів Моєс.