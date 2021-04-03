Пірло назвав мету Ювентуса

Джерело - football24.ua.
Ювентус буде прагнути виграти всі матчі до кінця сезону.
Про це розповів головний тренер туринського клубу Андреа Пірло.
"Мета полягає в тому, щоб виграти всі матчі, а потім подивитися, що відбувається спереду і ззаду.
Наша мета – спочатку перемогти завтра, а потім вже подумати про наступну гру. Ми повинні виплеснути весь гнів і агресію, тому що у нас є велике бажання перемагати", – розповів Пірло.
Після 27 турів Ювентус у турнірній таблиці Серії А посідає четверту сходинку, набравши 55 очок.
Нагадаємо, Ювентус готовий купити хавбека Сассуоло за €40 мільйонів.