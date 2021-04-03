 Пірло назвав мету Ювентуса | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
СК Дніпро-1 розгромив Львів у 20 турі УПЛ
Вчора 20:56 1006
Маріуполь перестріляв Інгулець у 20 турі УПЛ
Сьогодні 15:55 182
Матч Олександрія - Динамо відбудеться з глядачами
Сьогодні 12:58 4356
Визначився суперник непереможного українського суперваговика
Сьогодні 12:49 1410
Динамо готує трансфер сенегальського вінгера
Сьогодні 12:15 1005
Рух прийме Зорю, Десна зіграє з Олімпіком: Матчі 20 туру УПЛ
Сьогодні 08:55 509
Лунін може перейти до Тоттенгема або Боруссії
Вчора 23:56 1056
Президент Минаю потрапив під санкції РНБО
Вчора 21:54 1601
Президент Колоса: Я Селезньову плачу гроші, а він - що попало
Вчора 20:39 1719 1
Кременчук програв Соколу у півфіналі УХЛ
Вчора 20:23 2411
Блоги
Британська футболістка з розкішними формами почала заробляти інтимними фото
Британська футболістка з розкішними формами почала заробляти інтимними фото Андрій Твердохліб
Вчора 18:20 3447
Ми одна команда! Легенди українського спорту взяли участь у соціальному проєкті
Ми одна команда! Легенди українського спорту взяли участь у соціальному проєкті Андрій Твердохліб
Вчора 17:57 578
Світоліна стала обліччям всвітньовідомого ювелірного бренду
Світоліна стала обліччям всвітньовідомого ювелірного бренду Андрій Твердохліб
Вчора 13:39 3761
Цікаві факти про бадмінтон
Цікаві факти про бадмінтон Андрій Твердохліб
Вчора 12:12 515
Ганебна оборона. Гравці збірної Росії обіймали один одного, поки їм забивали гол
Ганебна оборона. Гравці збірної Росії обіймали один одного, поки їм забивали гол Valeriy Ruchka
01.04.2021 13:31 3753
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:26 Футбол Челсі у меншості посупився Вест Бромвічу в 30 турі АПЛ 70
16:07 Блог Манчестер Сіті опублікував дуже дивне відео із Зінченком 162
16:07 Кіберспорт Team Ukraine перемогла Team World у Матчі зірок 130
15:55 Футбол Маріуполь перестріляв Інгулець у 20 турі УПЛ 182
15:50 Футбол Каштру: Ворскла заслуговує максимальної поваги 249
15:40 Футбол Моєс оцінив перспективи Вест Гема у ТОП-4 АПЛ 252
15:33 Баскетбол Форвард Будівельника: Сусіди повернулися в Донецьк – у них вдома живуть сепаратисти 470
15:28 Футбол Мілан вирвав нічию у Сампдорії у 29 турі Серії А 248
15:12 ЄВРО 2021 з бадмінтону Найтитулованіша українка подала заявку на Євро-2021 437
15:11 Футбол Сидорчук пояснив свій феноменальний гол у ворота Зорі 360
14:57 Футбол Пірло назвав мету Ювентуса 395
14:44 Футбол Шахтар достроково не відпустить Тайсона – Денисов 462 1
14:28 Футбол Каштру: Нинішній сезон дуже проблемний 410
14:14 Важка атлетика Збірна України візьме участь на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Москві 490
13:59 Блог Боєць ММА втратив палець під час поєдинку 351
13:55 Футбол Севілья - Атлетіко: Де дивитися матч Ла-Ліги 449
13:40 Футбол Маріуполь - Інгулець: Стартові склади команд 546
13:29 Бокс Усик і Чісора можуть побитися за титул 855
13:13 Футбол Тайсон забив в дебютному матчі за дубль Шахтаря 556
12:58 Футбол Матч Олександрія - Динамо відбудеться з глядачами 4356
12:49 Бокс Визначився суперник непереможного українського суперваговика 1410
12:34 Формула 1 Гран-прі Формули-1 в Канаді можуть скасувати 758
12:15 Футбол Динамо готує трансфер сенегальського вінгера 1005
12:12 Блог Без українських команд: Хто вигравав Лігу чемпіонів 416
11:59 Бокс Красюк сумнівається у поєдинку Берінчик - Лобов 864

Пірло назвав мету Ювентуса

Сьогодні 14:57 395 0
Андреа Пірло прокоментував завдання Ювентуса
Пірло назвав мету Ювентуса
#Ювентус, #Пірло

Джерело - football24.ua.

Ювентус буде прагнути виграти всі матчі до кінця сезону.

Про це розповів головний тренер туринського клубу Андреа Пірло.

"Мета полягає в тому, щоб виграти всі матчі, а потім подивитися, що відбувається спереду і ззаду.

Наша мета – спочатку перемогти завтра, а потім вже подумати про наступну гру. Ми повинні виплеснути весь гнів і агресію, тому що у нас є велике бажання перемагати", – розповів Пірло.

Після 27 турів Ювентус у турнірній таблиці Серії А посідає четверту сходинку, набравши 55 очок.

Нагадаємо, Ювентус готовий купити хавбека Сассуоло за €40 мільйонів.

Коментарі ()