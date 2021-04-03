Пірло назвав мету Ювентуса

Ювентус буде прагнути виграти всі матчі до кінця сезону.

Про це розповів головний тренер туринського клубу Андреа Пірло.

"Мета полягає в тому, щоб виграти всі матчі, а потім подивитися, що відбувається спереду і ззаду.

Наша мета – спочатку перемогти завтра, а потім вже подумати про наступну гру. Ми повинні виплеснути весь гнів і агресію, тому що у нас є велике бажання перемагати", – розповів Пірло.