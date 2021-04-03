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Каштру: Ворскла заслуговує максимальної поваги

Сьогодні 15:50 249 0
Луїш Каштру прокоментував матч проти Ворскли
Каштру: Ворскла заслуговує максимальної поваги
#Каштру, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру оцінив протистояння проти Ворскли у 20 турі УПЛ.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Одна з найкращих команд нашого чемпіонату, вона є дуже міцною. У "Ворскли" гарні атака й оборона. Суперник здійснює багато швидких атак великою кількістю гравців. Після підбору другого м'яча намагається просувати жорстку, швидку атаку, віддає багато передач за спину нашій лінії оборони. Буде складна гра на складному полі.

У першому колі був дуже непростий матч і результат 1:1. Ми провели його на тренувальному полі збірної. Ми цілковито домінували в тій грі, а наприкінці не забили кілька м'ячів, які могли б забезпечити нам перемогу. У принципі, цим сезон нам і запам'ятовується. Ми здійснили аналіз Ворскли за останніми її матчами. Гарна команда, яка заслуговує максимальної поваги", - розповів Каштру.

Нагадаємо, Тайсон забив в дебютному матчі за дубль Шахтаря.

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