Сидорчук пояснив свій феноменальний гол у ворота Зорі

Капітан Динамо Сергій Сидорчук оцінив свій фантастичний гол у ворота Зорі у 18 турі УПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

"В плані командних взаємодій, принципів гри, яких навчає нас Луческу, останній період став продуктивним. З часом команда все краще втілює на полі ці принципи, які Містер став прищеплювати нам з перших днів своєї роботи в клубі. Мова йде не про розуміння, з цим ми освоїлися швидко, а саме про втілення на футбольному полі.

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До слова, мій гол Зорі - тому підтвердження, оскільки спрацювала саме та комбінація, яку ми награвали на тренуваннях, під час розіграшів кутових.

Гол красивий, але найголовніше, що він при цьому ще й важливий. А по красі, мабуть, поставив би його на одному рівні з голом, який я забив у ворота Шахтаря дальнім ударом у матчі Кубка України минулого сезону", - розповів Сидорчук.