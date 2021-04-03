Каштру: Нинішній сезон дуже проблемний

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру виділив складність сезону.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Нинішній сезон дуже проблемний, і це – чергова проблема, що ми мали. Гравці завжди на різних рівнях. Травми футболістів, коронавірус, хтось працював у збірній, інші – з нами. Напевно, так і буде. Досить складний сезон і, звичайно, цей момент теж складний.

48 годин тому футболісти відіграли в збірних і сьогодні повернулися. Безумовно, так готуватися до матчу важко, проте це не впливає на наш настрій – ми прагнемо гідно виявити себе в грі й перемогти. Чи складно? Так, складно", - відзначив Каштру.