Шахтар достроково не відпустить Тайсона – Денисов

Шахтар не буде достроково розривати контракт з бразильським півзахисником Тайсоном.

Про це розповів директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

"Я вже з багатьма людьми розмовляв щодо вчинку Тайсона. Говорив і з першим його наставником Євгеном Красніковим. Якщо ви пам'ятаєте, саме з Металіста починався кар'єрний шлях Тайсона в Україні. Євген розповів про те, що з Тайсоном завжди були проблеми: він такий божевільний, навіжений, скандальний і десь поводиться як абсолютна дитина. Тайсон сам з багатодітної сім'ї, у них було одинадцять дітей, а Тайсон був наймолодшою ​​дитиною.

Красніков сказав, що абсолютно не підтримує поведінку Тайсона і дуже шкодує про те, що гравець залише Україну не з щитом, а на щиті. Він міг поїхати з високо піднятою головою, а в кінці повністю змастив свій виступ в Україні. Я вже про це говорив кілька разів, нині Шахтар не пропонує Тайсону новий контракт. Також Шахтар не готовий достроково відпустити Тайсона.

Якщо говорити про ту інформацію, яка з'явилася в бразильських ЗМІ, що є варіант з купівлею і Тайсон стане частиною угоди з Вінісіусом Тобіасом, тоді можливо він зможе поїхати раніше. Але ви ж розумієте, це латиноамериканський ринок і там може все змінитися в останні хвилини. На сьогодні позиція Шахтаря - Тайсон залишиться в команді та буде в дублі як би там не складалися якісь чутки. А Вінісіус Тобіас якщо і стане гравцем Шахтаря, він не відразу зможе поповнити команду, оскільки йому 17 років і він зможе приєднатися до "гірників" тільки через рік", - розповів Денисов.