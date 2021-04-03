Береза: СК Дніпро-1 знайшов свого тренера

Президент Дніпра-1 Юрій Береза ​​оцінив розгромну перемогу над ФК Львів у матчі 20 туру української Прем'єр-ліги.

Про це розповів сам президент клубу з Дніпра.

"Я вже раніше казав, що ми вгадали. Команда знайшла свого тренера, а він знайшов свою команду, тому зараз у нас буде постійний прогрес. В це я абсолютно вірю. І цей прогрес треба закріплювати. Подивиться, ми в останніх матчах постійно забиваємо на заключних хвилинах, а це говорить про те, що команда грає до останньої секунди зустрічі. Це саме те, що я і просив у головного тренера. Адже в першу чергу ми граємо для уболівальників, і не можна зробити результат у першому таймі, а у другому вже діяти з меншою віддачою. І яскравий приклад цьому — матч в Чернігові.

Актуально: СК Дніпро-1 - Львів 5:1. Огляд матчу

Мені дуже хочеться, щоб наші уболівальники завжди залишалися на трибунах і підтримували команду, незалежно від рахунку на табло. Для команди це дуже важливо", - сказав Береза.