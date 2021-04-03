 Основний хавбек ПСЖ пропустить матч проти Баварії | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
СК Дніпро-1 розгромив Львів у 20 турі УПЛ
Вчора 20:56 813
Рух прийме Зорю, Десна зіграє з Олімпіком: Матчі 20 туру УПЛ
Сьогодні 08:55 322
Лунін може перейти до Тоттенгема або Боруссії
Вчора 23:56 836
Президент Минаю потрапив під санкції РНБО
Вчора 21:54 1426
Президент Колоса: Я Селезньову плачу гроші, а він - що попало
Вчора 20:39 1431 1
Кременчук програв Соколу у півфіналі УХЛ
Вчора 20:23 2289
Президент Колоса: Не думав, що Селезньов дасть стільки шуму і пилу
Вчора 19:54 1197
Клуби УХЛ розглядають можливість зменшення кількості легіонерів в чемпіонаті
Вчора 19:09 2102
Ми одна команда! Легенди українського спорту взяли участь у соціальному проєкті
Вчора 17:57 539
Бешикташ готує трансфер Родрігеса
Вчора 15:16 4025
Блоги
Три роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі
Три роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:19 2416
День Ліги чемпіонів. Цього дня з'явився турнір найсильніших
День Ліги чемпіонів. Цього дня з'явився турнір найсильніших Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:17 174
Британська футболістка з розкішними формами почала заробляти інтимними фото
Британська футболістка з розкішними формами почала заробляти інтимними фото Андрій Твердохліб
Вчора 18:20 3167
Ми одна команда! Легенди українського спорту взяли участь у соціальному проєкті
Ми одна команда! Легенди українського спорту взяли участь у соціальному проєкті Андрій Твердохліб
Вчора 17:57 539
Світоліна стала обліччям всвітньовідомого ювелірного бренду
Світоліна стала обліччям всвітньовідомого ювелірного бренду Андрій Твердохліб
Вчора 13:39 3434
Розкішний гол Родрігеса у ворота Португалії
Розкішний гол Родрігеса у ворота Португалії Valeriy Ruchka
31.03.2021 10:20 2345
Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол
Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол Андрій Твердохліб
30.03.2021 19:59 4699
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською Андрій Твердохліб
30.03.2021 17:45 1812 1
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи Андрій Твердохліб
30.03.2021 17:12 1725
Зірковий бразилець підтримав Миколенка
Зірковий бразилець підтримав Миколенка Андрій Твердохліб
30.03.2021 16:53 3333
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:47 Футбол Береза: СК Дніпро-1 знайшов свого тренера 195
11:30 Біатлон Семеренко оцінила трасу у Буковелі 224
11:19 Блог Три роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі 2421
11:15 Футбол Зідан відреагував на травму Рамоса 266
11:08 Футбол Десна - Олімпік: Де дивитися матч УПЛ 2309
10:55 Футбол Тайсон у старті Шахтаря U-21 на матч проти Ворскли 367
10:45 Футбол Визначилось місце фіналу Кубка Італії 245
10:30 Футбол Денисов оцінив ймовірність приходу італійської сенсації до керма Шахтаря 422
10:17 Блог День Ліги чемпіонів. Цього дня з'явився турнір найсильніших 175
10:17 Футбол Основний хавбек ПСЖ пропустить матч проти Баварії 344
10:03 Футбол Рух - Зоря: Де дивитися матч УПЛ 2499
09:57 Футбол Бензема – найкращий гравець березня у Ла-Лізі 421
09:45 Футбол Інтернасьйонал відмовив Шахтарю у трансфері захисника 571
09:31 Футбол Манчестер Сіті не зможе купити нападника на заміну Агуеро 522
09:15 Хокей Вашингтон дотиснув Нью-Джерсі, Торонто по булітах обіграв Вінніпег. Результати матчів НХЛ 490
08:55 Футбол Рух прийме Зорю, Десна зіграє з Олімпіком: Матчі 20 туру УПЛ 322
08:45 Баскетбол Торонто знищило Голден Стейт, Лейкерс обіграло Сакраменто. Результати матчів НБА 532
08:28 Футбол Голанд хоче перейти в Реал 744
08:15 Баскетбол Оклахома із Михайлюком поступилася Фініксу у НБА 628
08:00 Футбол Маріуполь - Інгулець: Де дивитися матч УПЛ 2427
2 Квітня 2021
23:56 Футбол Лунін може перейти до Тоттенгема або Боруссії 836
23:50 Футбол Уеска на виїзді переграла Леванте у 29 турі Ла-Ліги 1745
23:40 Олімпійські Ігри-2020 Японія скасувала останній ліцензійний турнір на Олімпіаду в стрибках у воду 400
23:25 Футбол Барселона цікавиться Кейном 2088
23:11 ММА Чендлер пообіцяв нокаутувати Олівейру у першому раунді 1986

Основний хавбек ПСЖ пропустить матч проти Баварії

Сьогодні 10:17 344 0
У гравця виявили коронавірус
Основний хавбек ПСЖ пропустить матч проти Баварії
#ПСЖ, #Вератті

Джерело - isport.ua.

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба паризького клубу.

Італійський хавбек буде дотримуватися самоізоляцію відповідно до медичного протоколу.

Через хворобу Верратті пропустить гру чемпіонату Франції проти Лілля (3 квітня), а також перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, який відбудеться 7 квітня.

У поточному сезоні 28-річний футболіст провів за ПСЖ 26 матчів у всіх турнірах, віддавши шість результативних передач.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продати Ікарді задля трансферу Мессі.

Коментарі ()