Основний хавбек ПСЖ пропустить матч проти Баварії

У гравця виявили коронавірус

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба паризького клубу.

Італійський хавбек буде дотримуватися самоізоляцію відповідно до медичного протоколу.

Через хворобу Верратті пропустить гру чемпіонату Франції проти Лілля (3 квітня), а також перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, який відбудеться 7 квітня.

У поточному сезоні 28-річний футболіст провів за ПСЖ 26 матчів у всіх турнірах, віддавши шість результативних передач.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продати Ікарді задля трансферу Мессі.