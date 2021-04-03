У Ла-Лізі визначився найкращий гравець березня

Джерело - Чемпіон.

Нападник Реала Карім Бензема отримав приз найкращому гравцеві березня в іспанській Ла-Лізі.

Про це повідомила пресслужба ліги.

У минулому місяці французький футболіст провів три поєдинки, в яких забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу.

На звання кращого гравця місяця також претендували Ліонель Мессі (Барселона), Ян Облак (Атлетико), Юсеф Ен-Несірі (Севілья), Даніель Васс (Валенсія), Борха Іглесіас (Бетіс) і Херард Морено (Вільярреал).

Всього в цьому сезоні Бензема зіграв за мадридський клуб 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 23 голи м'ячі і віддав шість результативниї передач.

Нагадаємо, Бензема може отримати тюремний термін у справі про шантаж.