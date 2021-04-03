Манчестер Сіті не зможе купити нападника на заміну Агуеро

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Манчестер Сіті Жусеп Гвардіола виключив можливість придбання нового форварда на заміну Серхіо Агуеро, який покине команду влітку.
Про це розповів сам іспанський спеціаліст.
"З огляду на економічну ситуацію в світовому футболі, існує ймовірність того, що ми не зможемо підписати нового форварда в літнє трансферне вікно.
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За поточними цінами ми не купимо жодного нападника. Це неможливо. Ми не можемо собі дозволити такі витрати. Всі клуби зазнають фінансових труднощів. І Манчестер Сіті теж", - розповів Гвардіола.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті готує трансфер Кейна.