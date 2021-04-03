Манчестер Сіті не зможе купити нападника на заміну Агуеро

Головний тренер Манчестер Сіті Жусеп Гвардіола виключив можливість придбання нового форварда на заміну Серхіо Агуеро, який покине команду влітку.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"З огляду на економічну ситуацію в світовому футболі, існує ймовірність того, що ми не зможемо підписати нового форварда в літнє трансферне вікно.

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За поточними цінами ми не купимо жодного нападника. Це неможливо. Ми не можемо собі дозволити такі витрати. Всі клуби зазнають фінансових труднощів. І Манчестер Сіті теж", - розповів Гвардіола.