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Манчестер Сіті не зможе купити нападника на заміну Агуеро

Сьогодні 09:31 521 0
Жусеп Гвардіола прокоментував трансфери Манчестер Сіті
Манчестер Сіті не зможе купити нападника на заміну Агуеро
#Манчестер Сіті, #АПЛ, #Гвардіола

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Манчестер Сіті Жусеп Гвардіола виключив можливість придбання нового форварда на заміну Серхіо Агуеро, який покине команду влітку.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"З огляду на економічну ситуацію в світовому футболі, існує ймовірність того, що ми не зможемо підписати нового форварда в літнє трансферне вікно.

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За поточними цінами ми не купимо жодного нападника. Це неможливо. Ми не можемо собі дозволити такі витрати. Всі клуби зазнають фінансових труднощів. І Манчестер Сіті теж", - розповів Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті готує трансфер Кейна.

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