Голанд визначився зі своїм майбутнім

Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд хоче продовжити свою кар'єру в мадридському Реалі.

Про це повідомляє AS.

Батько футболіста особисто сказав про це виконавчому директору "вершкових" Хосе Анхелю Санчесу під час їхньої нещодавньої зустрічі.

При цьому є проблеми з цією угодою - по-перше, Боруссія Д не бажає продавати норвежця і тому навіть встановила на нього божевільний цінник. По-друге, у Голанда досить значні фінансові апетити.

А по-третє, Реал не хоче брати участь в своєрідному аукціоні, який збирається влаштувати агент Голанда Міно Райола.

Нагадаємо, делегація Голанда проведе переговори з ТОП-клубами АПЛ.