Джерело - iSport.ua.
Голкіпер Реала Андрій Лунін може покинути мадридський клуб цього літа.
Про це повідомляє Don Balon.
22-річний українець втомився сидіти на лавці запасних і хоче перейти в команду, де матиме постійну ігрову практику. Головний тренер команди Зінедін Зідан не перешкоджати можливому відходу Луніна, але попросить знайти йому гідну заміну.
Відзначається, що в послугах Луніна зацікавлені дортмундська Боруссія і Тоттенгем.
Нагадаємо, що голкіпер перебрався в мадридський Реал у 2018 році з луганської Зорі. У поточному сезоні він провів за мадридців всього один матч.
Раніше, Реал може віддати Луніна в оренду.