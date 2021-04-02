Зідан не перешкоджати відходу українського воротаря

Голкіпер Реала Андрій Лунін може покинути мадридський клуб цього літа.

Про це повідомляє Don Balon.

22-річний українець втомився сидіти на лавці запасних і хоче перейти в команду, де матиме постійну ігрову практику. Головний тренер команди Зінедін Зідан не перешкоджати можливому відходу Луніна, але попросить знайти йому гідну заміну.

Відзначається, що в послугах Луніна зацікавлені дортмундська Боруссія і Тоттенгем.

Нагадаємо, що голкіпер перебрався в мадридський Реал у 2018 році з луганської Зорі. У поточному сезоні він провів за мадридців всього один матч.

Раніше, Реал може віддати Луніна в оренду.