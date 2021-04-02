Захисник Шахтаря вилікувався від коронавірусу

Корнієнко повернувся до тренувань

Джерело - Чемпіон.

Захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко вилікувався від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст здав негативний тест, пройшов медогляд і вже повернувся до тренувань.

Виктор Корниенко сдал отрицательный тест на коронавирус.



Защитник «Шахтера» прошел медосмотр и вернулся к тренировкам. pic.twitter.com/wBipTHaCbv — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 2, 2021

Нагадаємо, що Корнієнко здав позитивний тест на COVID-19 напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Ромою (18 березня).

Також відзначимо, що в нинішньому сезоні Корнієнко зіграв 13 матчів за Шахтар, в яких віддав 3 асисти.