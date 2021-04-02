Захисник Шахтаря вилікувався від коронавірусу

Джерело - Чемпіон.
Захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко вилікувався від коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Футболіст здав негативний тест, пройшов медогляд і вже повернувся до тренувань.
Виктор Корниенко сдал отрицательный тест на коронавирус.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 2, 2021
Защитник «Шахтера» прошел медосмотр и вернулся к тренировкам. pic.twitter.com/wBipTHaCbv
Нагадаємо, що Корнієнко здав позитивний тест на COVID-19 напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Ромою (18 березня).
Також відзначимо, що в нинішньому сезоні Корнієнко зіграв 13 матчів за Шахтар, в яких віддав 3 асисти.