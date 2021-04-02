СК Дніпро-1 розгромив Львів у 20 турі УПЛ

Гості з 44-ої хвилини матчу грали у меншості

Джерело - Чемпіон.

У 20-му турі УПЛ СК Дніпро-1 приймав Львів.

Господарі святкували впевнену перемогу - 5:1. Гості з 44-ої хвилини матчу грали у меншості - вилучено було Ернеста.

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур, 2 квітня

СК Дніпро-1 - Львів 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Чуже, 2:0 - 58 Ігнатенко, 3:0 - 63 Когут, 4:0 - 65 Чуже, 4:1 - 71 Тавареш (пен), 5:1 - 90+3 Вагнер

СК Дніпро-1: Валерій Юрчук, Артем Довбик (Олексій Хобленко 61), Ігор Когут, Сергій Булеца (Білл 73), Сергій Логінов, Лукас Тейлор (Володимир Адамюк 46), Дуглас Сілва, Владислав Дубінчак, Маріо Чуже (Гонсалвез Ногера де Соуза Вагнер 73), Олександр Піхальонок, Данило Ігнатенко

ФК Львів: Орест Костик, Іван Брікнер (Олексій Довгий 75), Альваро Тавареш (Юрій Захарків 84), Назарій Нич, Олександр Романчук, Енес Махмутовіч, Володимир Якимець, Фран Чірьяк, Ернест Антві, Максим Грисьо, Дмитро Семенів (Андрій Бусько 75)

Попередження: Олександр Піхальонок 37, Білл 75, Володимир Адамюк 82 - Ернест Антві 27, Ернест Антві 44, Фран Чірьяк 55, Енес Махмутовіч 67

Вилучення: Ернест Антві 44

Нагадаємо, Львів відправив форварда у європейський клуб.