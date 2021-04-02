Президент Колоса: Не думав, що Селезньов дасть стільки шуму і пилу

Президент Колоса Андрій Засуха на прохання тренера Руслана Костишина запросив українського форварда Євгена Селезньова у вересні 2020 року.

Про це заявив сам менеджер.

"Запрошення Селезньова в Колос - більше про футбол, ніж про піар. Я взагалі не думав, що Женя дасть стільки шуму і пилу. Думав, прийде собі людина, пограє в футбол.

Женя - синонім слова хайп? Ви його давно знаєте, я його менше знаю. Я подивився його Instagram. Нешкідливий Instagram, нічого страшного. Прийшли Лисицький з Костишиним, сказали, що хочуть взяти Селезньова. Я сказав: Хочете - беріть. Костишин колись теж грав у футбол в моїй команді. І нічого.

Це не моя ініціатива. Я взагалі був удома, приїхав з поля додому. Дзвонить Костишин і каже, що вони хочуть приїхати. Я кажу - приїжджайте. Вони часто до мене приїжджають. Приїжджають і кажуть, що вони зідзвонювалися із Селезньовим, у нього в Туреччині закінчується все, і він хоче до нас. Я кажу - беріть. Вони - дорого. О, кажу, ось тут вже цікаво. Мовляв, він приїде і будемо говорити. Ну ок.

Минуло три місяці. Я й забув про того Селезньова. Граємо собі в футбол і граємо. Може, два з половиною місяці. Знову вони з тією ж темою. Я кажу - беріть. Вони - він хоче з вами зустрітися. Я погодився. А вони кажуть, що він приїде завтра, буде тільки два дні, можна він з вами зустрінеться? Мені що, треба під нього підлаштовуватися? Він що, Мессі? Ну, кажу, нехай приїжджає.

Він приїхав, я з ним зустрівся на стадіоні. Я кажу: Женя, що ти хочеш? Я з ним тільки познайомився. Він, мовляв, хочу те і се. Я погоджуюся, але кажу, що гроші великі, ми через півроку зустрічаємося, і я кажу, чи залишається він у клубі, чи ні. Розуміння повинно бути. Домовилися.

У Селезньова була найбільша зарплата в Колосі, помножена на три? Ні, менше", - розповів Засуха.