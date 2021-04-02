Довбик та Булеца вийдуть у стартовому складі СК Дніпро-1 на матч зі Львовом

Джерело - Чемпіон.
У 20-му турі УПЛ СК Дніпро-1 вдома зіграє з ПФК Львів.
Початок матчу о 19:00.
Стали відомі стартові склади команд.
СК Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов, Дубінчак, Ігнатенко, Піхальонок, Булеца, Чуже, Когут, Довбик
Запасні: Махарадзе, Адамюк, Сваток, Цуріков, Батагов, Ді Франко, Білл, Гонсалвез, Хобленко
Львів: Костик, Якімець, Махмутовіч, Романчук, Грисьо, Ернест, Брікнер, Чір’як, Альваро, Семенів, Нич
Запасні: Ільющенков, Топчій, Довгий, Сабіно, Захарків, Лобай, Ременяк, Бусько, Казлаускас
Нагадаємо, Львів відправив форварда у європейський клуб.