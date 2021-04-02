 Довбик та Булеца вийдуть у стартовому складі СК Дніпро-1 на матч зі Львовом | Футбол | Champion.com.ua
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Довбик та Булеца вийдуть у стартовому складі СК Дніпро-1 на матч зі Львовом

Сьогодні 18:24 80 0
Початок матчу о 19:00
Довбик та Булеца вийдуть у стартовому складі СК Дніпро-1 на матч зі Львовом
#СК Дніпро-1, #Львів

Джерело - Чемпіон.

У 20-му турі УПЛ СК Дніпро-1 вдома зіграє з ПФК Львів.

Початок матчу о 19:00. 

Стали відомі стартові склади команд. 

СК Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов, Дубінчак, Ігнатенко, Піхальонок, Булеца, Чуже, Когут, Довбик

Запасні: Махарадзе, Адамюк, Сваток, Цуріков, Батагов, Ді Франко, Білл, Гонсалвез, Хобленко

Львів: Костик, Якімець, Махмутовіч, Романчук, Грисьо, Ернест, Брікнер, Чір’як, Альваро, Семенів, Нич

Запасні: Ільющенков, Топчій, Довгий, Сабіно, Захарків, Лобай, Ременяк, Бусько, Казлаускас

Нагадаємо, Львів відправив форварда у європейський клуб.

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