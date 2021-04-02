Карпати представили абсолютно новий офіційний сайт.

Про це розповів комерційний директор львівського клубу Дмитро Копій

"Клубні офіційні сайти, як джерела інформації, відмирають – вболівальники дізнаються новини з соцмереж. Тому перед нами стояло завдання кардинально змінити підхід до створення офіційного сайту.

Ми поставили дві цілі. Перша – перетворити сайт на ком’юніті вболівальників. Для цього ми зробили фан-чат, який став головною функцією сайту. Тут вболівальники зможуть спілкуватися і між собою, і з менеджментом клубу. Таким чином ми розраховуємо, що тисячі вболівальників будуть заходити на сайт щодня.

Друга мета – перетворити сайт з медіаресурсу на сервіс. Клуб має обслуговувати вболівальників, а не лише інформувати. Тому ми зробили всі головні послуги максимально доступними, вивели їх на найбільш помітні місця.

Клуб, який намагається рахувати кожну копійку, не може витрачати величезні кошти на створення крутого сайту. Тому ми робили його власними силами. Відповідно, сайт Карпат не назвеш шедевром дизайну чи програмування. Але такий раціональний підхід дозволив нам зробити максимально простий сайт з кількома фішками.

До прикладу, весь необхідний контент можна отримати на головній сторінці сайту без переходів на внутрішні сторінки – прочитати текст новини, подивитися фото чи переглянути відео. Є можливість замовити і оплатити прямо на сайті оренду поля. В розділі "Менеджмент" відтепер не лише керівники, а топ-патрони клубу. А для спонсорів створена спеціальна презентація – лаконічна, але дуже інформативна", - розповів Копій.