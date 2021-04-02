Стала відома дата запуску клубного каналу Динамо

Наступного тижня клубний канал Динамо може розпочати повноцінне мовлення.

Про це розповів керівник групи компаній Поверхность Віктор Самойленко.

"Трансляція здійснюється в тестовому режимі два-три місяці. Зараз ми чекаємо останні документи від акціонерів, щоб почати повноцінне мовлення. Сподіваюся, що на наступному тижні канал вийде в мережах провайдерів. Поки не можу їх називати, оскільки ми ведемо багато переговорів з провайдерами різних технологій. У нас навіть є пропозиції ексклюзивно присутні на певних платформах. Але ми ще не прийняли остаточного рішення.

Передбачається, що Dynamo Kyiv TV буде брати участь у купівлі різних спортивних турнірів, іноземних футбольних ліг. І в ефірі будуть прем'єрні трансляції молодіжного складу і основного клубу Динамо. Що стосується чемпіонату України, то компанія з інвесторами розглядає можливість участі в таких тендерах в майбутньому", - сказав Самойленко.