Футбольний арбітр отримав тюремний термін за вигаданий пенальті

Обрадович призначив 11-метровий удар у ворота гостей

Джерело - Чемпіон.

Футбольний суддя Срджан Обрадович засуджений до 15 місяців тюремного ув'язнення за надання впливу на результат матчу.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

E 2018 році в матчі чемпіонату Сербії Спартак (Суботиця) - Раднічкі Обрадович призначив 11-метровий удар у ворота гостей після того, як м'яч пролетів між ніг у захисника. Рефері тоді порахував, що центрбек зіграв рукою. Після розгромної перемоги з рахунком 3:0 Спартак пробився в Лігу Європи, а суддю звинуватили в корупції.

Нагадаємо, арбітр знепритомнів під час матчу у відборі Кубку африканських націй.