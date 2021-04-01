УЄФА планує збільшити кількість гравців в заявці команд на Євро-2020

Питання було піднято на засіданні виконкому УЄФА

УЄФА близька до того, щоб дозволити країнам-учасникам Євро-2020 внести двох додаткових гравців до заявки.

Про це повідомляє The Times.

Відзначається, що таке питання було піднято на засіданні виконкому УЄФА.

Згідно з діючими правилами, кожна команда може заявити 23 футболісти на чемпіонат Європи, однак через загрозу зараження коронавірусів УЄФА розгляне варіант розширення заявки до 25 футболістів.

Матчі чемпіонату Європи відбудуться в 12 європейських містах з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Раніше, УЄФА затвердив п'ять замін на Євро-2020.