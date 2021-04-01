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Ювентус може звільнити Пірло вже на наступному тижні

Сьогодні 17:39 411 0
Два найближчі матчі можуть стати вирішальними
Ювентус може звільнити Пірло вже на наступному тижні
#Пірло, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Майбутнє Андреа Пірло на посаді головного тренера Ювентуса знаходиться під великою загрозою. 

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Наставник може бути звільнений вже на наступному тижні.

Вирішальними для Пірло можуть стати два найближчих матчі в Серії А проти Торіно і Наполі (3 і 7 квітня відповідно). Якщо хоч в одному з них Ювентус втратить очки, то Пірло буде звільнений.

На цей час Ювентус йде четвертим в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідера, Інтера, на 10 очок. Раніше повідомлялося про те, що звільнення Пірло можливо тільки в кінці сезону.

Раніше повідомлялося, що Роналду залишиться в Ювентусі за однієї умови.

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