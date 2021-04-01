Лев відреагував на фіаско збірної Німеччини у матчі з Македонією

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев відреагував на поразку своєї команди від збірної Північної Македонії у кваліфікації ЧС-2022.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Наше розчарування величезне. Ми просто втомилися сьогодні. У нас не було свіжості, ми допустили занадто багато помилок, були повільними. Суперник оборонявся глибоко, і ми не змогли знайти рішень.

Чи можна очікувати повернення в збірну Хуммельса і Мюллєра? На це питання не можна відповісти зараз. Рішення буде ухвалюватися у травні", – розповів Лев.