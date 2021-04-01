 Лев відреагував на фіаско збірної Німеччини у матчі з Македонією | Футбол | Champion.com.ua
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Лев відреагував на фіаско збірної Німеччини у матчі з Македонією

Сьогодні 14:32 983 0
Йоахім Лев прокоментував поразку збірної Німеччни
Лев відреагував на фіаско збірної Німеччини у матчі з Македонією
#Лев, #Німеччина

Джерело - football24.ua.

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев відреагував на поразку своєї команди від збірної Північної Македонії у кваліфікації ЧС-2022.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Наше розчарування величезне. Ми просто втомилися сьогодні. У нас не було свіжості, ми допустили занадто багато помилок, були повільними. Суперник оборонявся глибоко, і ми не змогли знайти рішень.

Чи можна очікувати повернення в збірну Хуммельса і Мюллєра? На це питання не можна відповісти зараз. Рішення буде ухвалюватися у травні", – розповів Лев.

Нагадаємо, Німеччина зазнала сенсаційної поразки від Північної Македонії.

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