Бахтіяр Зайнутдінов буде грати у Аталанті

Півзахисник збірної Казахстану Бахтіяр Зайнутдінов повинен наступний сезон розпочати в Серії А.

Про це повідомляє Vesti.kz.

Зайнутдінов уже підписав контракт із Аталантою. Угода почне діяти по завершенні нинішнього сезону і розрахована на 5 років.

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Фінансові деталі не розголошуються, але зазначається, що нинішню кампанію футболіст завершить у складі московського ЦСКА. Портал Transfermarkt оцінює Зайнутдінова у 3,5 млн євро.

До слова, 22-річний казах перебрався у ЦСКА минулого літа із Ростова за 2 млн євро. Відтоді Зайнутдінов зіграв за московський клуб 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.

Зайнутдінов не брав участь у матчі кваліфікації на ЧС-2022 проти України через травму.