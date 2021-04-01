Повне спустошення - Левченко підсумував матчі збірної України

Джерело - Чемпіон.
Експівзахисник збірної України Євген Левченко розчарований останніми результатами "синьо-жовтих".
Про це розповів сам футболіст.
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"Наша збірна по низхідній зіграла три нічиї 1:1. Якщо після Франції була ейфорія, після Фінляндії – розчарування, то після Казахстану – повне спустошення.
Важливо повернутися до основи, до організації гри. Всім зробити висновки і рухатися далі", – написав Левченко.
Нагадаємо, збірна України вдома не переграла Казахстан у кваліфікації ЧС-2022.