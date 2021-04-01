Дешам: Журналісти називали збірну Казахстану ідіотами, а вони зіграли внічию

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам відзначив успіх Казахстану у матчі проти України.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

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"Всім складно. Погляньте на Казахстан, який для вас був командою ідіотів: вони зіграли внічию із Україною. Не такі вже й ідіоти. А вчора збірна Боснії зіграла проти нас не так само, як проти Фінляндії. Нам доведеться так (важко) грати щоразу", - розповів Дешам.