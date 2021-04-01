Переграти Казахстан у відборі чемпіонату світу-2022 збірній України завадила зайва самовпевненість.

Про це розповів захисник національної команди Сергій Кривцов.

"Нормально було грати в 4 захисники, з цією тактикою ми грали у відборі на Євро, провели багато товариських ігор. Це більш придатна для нашої команди тактика.

Актуально: Україна - Казахстан 1:1. Огляд матчу

Напевно, ми рано повірили в свої сили. Гра в першому таймі нам давалася, забили гол. Потім напевно поставилися ні з належною відповідальністю до моментів, які створювали. Було багато перспективних контратак і стовідсоткових моментів. Але десь було піжонство, десь самовпевненість зіграла з нами злий жарт.

Пропущений гол - наслідок розслабленості, була технічна помилка, обрізка, здорово зіграла збірна Казахстану. Вони швидко перевели гру на нашу половину, зіграли в пас і показали виконавську майстерність ", - сказав Кривцов.