Чемпіонат світ-2022. Який вигляд має турнірна таблиця групи України після 3-го туру

У 3-му турі відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла внічию із Казахстаном та займає у групі D друге місце.

У кваліфікації ЧС-2022 збірна України грає в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною, а також Казахстаном. Переможець групи напряму вийде до фінальної частини турніру, а команда, яка фінішує другою – зіграє у стикових матчах.

Збірна України зіграла внічию із Казахстаном 1:1, набрала 3 очка та займає в турнірній таблиці групи D третє місце. Лідирує із 7 балами Франція.

У Боснії і Герцеговини 1 очко та матч у запасі. Казахстан також набрав 1 пункт та розташувався на останній позиції. 2 бали і третя позиція у Фінляндії.