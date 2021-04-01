Яремчук: Збірну України підвела реалізація

Нападник збірної України Роман Яремчук вказав причини нічиєї з Казахстаном.

Про це розповів сам футболіст.

"Складно відповісти на питання про реалізацію. Ми створили багато хороших моментів, але реалізація нас підвела. Складно щось говорити - є результат і ми повинні нести за нього відповідальність. Кожен футболіст повинен задуматися і трохи опуститися на землю після таких матчів.

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Андрій Миколайович вже заходив в роздягальню. Те, що він сказав, повинно залишитися там, думаю, що кожен футболіст погодився з його словами. Додам від себе - кожен футболіст повинен проаналізувати і опуститься на землю. Боротьба ще не закінчена. Ми повинні в наступних матчах виправити ситуацію.

Ми знали, що сьогодні Казахстан буде грати від оборони. Потрібно було працювати більше на флангах. Андрій Миколайович наголошував на реалізації, але вона нас сьогодні підвела.

Я грав не на зовсім своєї позиції, у мене немає досвіду гри зліва. Але я щасливий грати в збірній на будь-якій позиції і викладатися на 100%. Де мені скажуть - там і буду грати.

Гол у стилі Мбаппе? Мені до нього ще як звідси до Бельгії пішки ", - сказав Яремчук.