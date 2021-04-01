Визначився найкращий гравець матчу Україна - Казахстан

Став відомий найкорисніший гравець матчу

Став відомий найкращий гравець матчу кваліфікації на ЧС-2022 Україна – Казахстан.

Про це повідомляє InStat.

Найкориснішим гравцем поєдинку Україна - Казахстан став півзахисник збірної України Руслан Маліновський. Рейтинг ефективності його гри склав 362 бали.

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В активі хавбека Аталанти за 90 хвилин було 117 ТТД з браком 12%, вісім вдалих обведень, шість ключових передач і вісім ударів по воротах.

У трійку кращих гравців матчу також увійшли Сергій Кривцов (331) і Олександр Зінченко (316).

Нагадаємо, збірна України вдома не переграла Казахстан у кваліфікації ЧС-2022.