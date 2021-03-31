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Олімпік підписав івуарійського півзахисника

Сьогодні 22:09 323 0
Донецький клуб підписав легіонера з чемпіонату Росії
Олімпік підписав івуарійського півзахисника
#Екра, #Олімпік

Джерело - ФК Олімпік.

Донецький Олімпік підсилив середню лінію івуарійським півзахисником Джео Кріст Данні Екрою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний гравець підписав контракт з Олімпіком терміном на 3 роки (до травня 2024 року).

У європейському футболі івуарієць дебютував у складі молдавського Саксай, що виступає у вищому дивізіоні країни. Відігравши рік в Молдові, Екра в липні 2019 роки перебрався до Вірменії, де підписав контракт з клубом Ноа Єреван. За пів року він взяв участь в 4 поєдинках і покинув команду в статусі вільного агента.

Останнім клубом футболіста був ФК Тамбов, до якого півзахисник приєднався в лютому 2020 го. Однак за першу команду Джео жодного матчу не провів, обмежившись виступами за молодіжний склад і в серпні російський клуб покинув.

У команді Юрія Калитвинцева івуарієць буде виступати під 55-м номером.

Раніше, хавбек Олімпіка зацікавив клуби з України та Італії.

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