Донецький клуб підписав легіонера з чемпіонату Росії

Джерело - ФК Олімпік.

Донецький Олімпік підсилив середню лінію івуарійським півзахисником Джео Кріст Данні Екрою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний гравець підписав контракт з Олімпіком терміном на 3 роки (до травня 2024 року).

У європейському футболі івуарієць дебютував у складі молдавського Саксай, що виступає у вищому дивізіоні країни. Відігравши рік в Молдові, Екра в липні 2019 роки перебрався до Вірменії, де підписав контракт з клубом Ноа Єреван. За пів року він взяв участь в 4 поєдинках і покинув команду в статусі вільного агента.

Останнім клубом футболіста був ФК Тамбов, до якого півзахисник приєднався в лютому 2020 го. Однак за першу команду Джео жодного матчу не провів, обмежившись виступами за молодіжний склад і в серпні російський клуб покинув.

У команді Юрія Калитвинцева івуарієць буде виступати під 55-м номером.

Раніше, хавбек Олімпіка зацікавив клуби з України та Італії.