Збірна Вірменії вирвала перемогу у Румунії в кваліфікації ЧС-2022

Гості з 78-ої хвилини матчу грали у меншості

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Румунії на виїзді програла Вірменії.

Гості першими пропустили гол, але далі забили два голи. Але переможний рахунок не вдалося втримати. Підвів Пушкаш, отримавши червону картку. Граючи у більшості, Вірменія зуміла зрівняти рахунок та вирвати перемогу.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 31 березня

Група J

Вірменія - Румунія 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Сперцня, 1:1 - 62 Чікелдеу, 1:2 - 72 Чікелдеу, 2:2 - 87 Ароян, 3:2 - 89 Барсегян

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