 Олійник: У Кличка був зв'язок із моєю дружиною, але доказів у мене немає | Футбол | Champion.com.ua
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Олійник: У Кличка був зв'язок із моєю дружиною, але доказів у мене немає

Сьогодні 18:58 632 0
Олійник: У Кличка був зв'язок із моєю дружиною, але доказів у мене немає

Джерело - Чемпiон.

Мер Києва Віталій Кличко міг повпливати на кар'єру Дениса Олійника в столичному Динамо.

Про це заявив сам футболіст.

"Чи міг Віталій Кличко повпливати на мій стан в Динамо Київ? У мене немає фактів, але я це припускаю. Якби він хотів, то зміг. А він міг цього хотіти", - сказав Олійник.

Нагадаємо, що про роман ексдружини Олійника Зоряни з Віталієм Кличком, що почався в 2008 році, стало відомо після того, як хакери зламали особисту пошту політика, де і було виявлено його листування з коханкою, а також інтимні фотографії.

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