Майкон влітку може покинути Шахтар

Джерело - sport.ua.
23-річний півзахисник Шахтаря Майкон прийдешнім літом може покинути донецький клуб.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.
Інтерес до бразильця проявляють клуби з Іспанії та Італії, внаслідок чого, як зазначає джерело, період кар'єри Майкона в Шахтарі добігає кінця.
З клубів, яким цікавий Майкон, називається тільки Наполі. Неаполітанці цікавилися хавбеком ще коли той виступав за Корінтіанс, а нині готові активізуватися в питанні переговорів по його трансферу.
Контракт Майкона з Шахтарем розрахований до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює його в 6 мільйонів євро.
У поточному сезоні Майкон провів 24 матчі, відзначившись 1 голом і 3 результативними передачами.