Майкон влітку може покинути Шахтар

Півзахисник проводить в стані гірників вже третій сезон

23-річний півзахисник Шахтаря Майкон прийдешнім літом може покинути донецький клуб.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

Інтерес до бразильця проявляють клуби з Іспанії та Італії, внаслідок чого, як зазначає джерело, період кар'єри Майкона в Шахтарі добігає кінця.

З клубів, яким цікавий Майкон, називається тільки Наполі. Неаполітанці цікавилися хавбеком ще коли той виступав за Корінтіанс, а нині готові активізуватися в питанні переговорів по його трансферу.

Контракт Майкона з Шахтарем розрахований до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює його в 6 мільйонів євро.

У поточному сезоні Майкон провів 24 матчі, відзначившись 1 голом і 3 результативними передачами.

Раніше, УПЛ затвердила дату і час матчу Шахтар – Динамо.