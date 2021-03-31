Олійник: Заходжу в роздягяльню, а там Шевченко - у мене шок

Ексфутболіст Динамо, Дніпра та Металіста згадав своє знайомство з Андрієм Шевченком

Джерело - Чемпіон.

У Колишнього футболіста збірної України та низки топ-клубів України Дениса Олійника було незабутнє знайомство з Андрієм Шевченком.

Цікаву історію згадує сам футболіст в інтерв'ю на YouTube-каналі Do Best.

"Мене, 21-річного футболіста викликав до збірної Мирон Богданович (Маркевич - ред.). Приїжджаю я на стадіон у Харкові - нікого немає. Заходжу в роздягальню, а там лише Андрій Шевченко. Я не знав, що говорити, як себе поводити. Шевченко - кумир мого дитинства. Я вболівав за Мілан, вів усю статистику Андрія, бувало навіть плакав, коли Шева не забивав або програвав у складі Россонері. Я почав рухатись в напрямку Шевченка, він привітався, я представився - Денис. Шевченку ж сказав, що може не представлятися, бо я знаю його (сміється)

Я на нього дивився як на ікону, але намагався не подавати вигляду. Ввечері ми грали в карти з хлопцями, зайшов Шева, сів біля мене, почав допомагати. А я сиджу й думаю, що ще в житті треба (сміється)", - розповів Олійник.

Нагадаємо, Олійник зіграв 12 матчів за збірну України, голів не забивав.