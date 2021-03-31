Яковенко: Збірній України може зашкодити недооцінка суперника

Колишній форвард збірної України Олександр Яковенко оцінив майбутній матч команди Андрія Шевченка проти Казахстану у кваліфікації на чемпіонату світу-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Найголовніше - забити. Якщо вдасться забити швидкий гол, гра складеться вдало для нашої збірної. Якщо ж будуть проблеми і Казахстан буде весь матч відбиватися, то з кожною хвилиною все більше і більше тиску буде на українських футболістів і буде складніше перемогти.

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Для Казахстану нічия - це хороший результат, а для нас такий результат буде прирівнюватися до поразки. Єдине, що може зашкодити нашим футболістам - це недооцінка суперника і якась розслабленість", - сказав Яковенко.